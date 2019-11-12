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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı paneli yapıldı Haberi

Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı paneli yapıldı Haberi

toplantıdan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

General Toplantı 


- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu paneli düzenlendi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, ASSAM Başkanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi katıldı.
Düzenlenen panelde, Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'deki mevcut durum ve Barış Pınarı Harekatı konuları ele alındı.
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