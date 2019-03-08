Suriye’de kadınlar kadınlara meslek öğretiyor - AZEZ İzle
- Rufeyde Halk Eğitim Merkezinden detay görüntrüler - Örgü eğitimi gören Suriyeli kadınlar - Terzilik eğitimi gören Suriyeli kadınlarAZEZ (AA) - ÖMER KOPARAN - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez ilçesinde açtığı halk eğitim merkezinde 100'den fazla kadın meslek öğreniyor.İHH'nın Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesindeki kamplar bölgesinde kurduğu Rufeyde Halk Eğitim Merkezinde 134 kadın mesleki eğitim görüyor.Kuaförlük, terzilik, el işleri, ilk yardım, yabancı dil ve okuma yazma kursları bulunan merkezde 8 gönüllü kadın eğitim veriyor.Savaşta eşlerini, çocuklarını ve babalarını kaybeden genç, yaşlı birçok kadının kurs gördüğü merkezin sorumlusu Fadi İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedefimiz hayata tutunamayan kadınlara destek vermek. Kadınlara umut ışığı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.İbrahim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin, "Bizim için sadece tarihten ibaret. Biz savaşın kadınları olarak 8 yıldır acı ve kederden başka bir şey görmedik. Yurtlarımızdan edildik. Akrabalarımızı kaybettik. Ekonomik anlamda da sıkıntılar yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı. - "Eğitimle beraber tekrar hayata tutundum"Suriyeli kadınların ve çocuklarının halen çok zor günler geçirdiğini vurgulayan İbrahim, "Eğitimle beraber tekrar hayata tutundum. Tekrar kadın olduğumu anladım." diye konuştu. Suriye'de 8 yılını doldurmak üzere olan iç savaşın mağdurlarının başında kadınlar geliyor. Eşlerini kaybeden ve yetimlerine bakmak için çoğunlukla yardımlara muhtaç olan kadınlar, Beşşar Esed rejiminin keyfi uygulamalarına da maruz kalıyor. Rejimin zindanlarında 13 bin 500'den fazla kadın, işkence gördü ya da tecavüze uğradı. 7 binin üzerinde kadın halen rejimin cezaevlerinde tutuluyor.
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