Suriye'de kaçırılan iki Ürdünlü serbest bırakıldı

: - Serbest bırakılan kamyon şoförleri Muaz Kırbağ ve Haldun es - Suhna'nın Cabir Sınır Kapısı'nda yakınları ve Ürdün lü yetkililer tarafından karşılanması - Serbest bırakılan kamyon şoförlerine sarılan yakınlarının sevinç gösterisinde bulunması - Karşılamaya gelen Ürdün lü milletvekili Halid Ebu Hassan'ın açıklamalarıSuriye'de kaçırılan iki Ürdün vatandaşı üç gün sonra serbest bırakıldı. Ürdün ile Suriye arasında kamyon şoförlüğü yapan Muaz Kırbağ (22) ve Haldun es - Suhna (40), Cabir Sınır Kapısı'nda yakınları ve Ürdün lü yetkililer tarafından karşılandı.Daha önce serbest bırakılmaları için 90 bin dolar fidye istenen kamyon şoförlerinin, herhangi bir ödeme yapılmaksızın serbest bırakıldığı aktarıldı. Ürdün lüleri kaçıran kişiler ve olayın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi. Ürdün ile Suriye arasında nakliye aracı şoförü olan iki Ürdün lü salı günü Suriye'de kaçırılmıştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım