SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - 'Nefes almamız bile bir işkenceydi' (2) - GAZİANTEP
SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Nefes almamız bile bir işkenceydi" (2) - GAZİANTEP - Şam Üniversitesinin kapısında tutuklanan ve 3 yıl cezaevinde tutulan 29 yaşındaki Ahmet Helmi ile röportajGAZİANTEP (AA) - BÜŞRANUR BEGÇECANLI - Rejim karşıtı gösterilere katıldığı iddiasıyla öğrenim gördüğü Şam Üniversitesinin kapısında tutuklanan ve 3 yıl cezaevinde tutulan 29 yaşındaki Ahmet Helmi, gördüğü işkenceleri unutamıyor.Şam Üniversitesinde inşaat mühendisliği okuyan Helmi, Daraya kentindeki gösterilere katıldığı gerekçesiyle üniversitedeki teftiş sırasında kimliğine el koyularak gözaltına alındı.İlk olarak üniversite içindeki gizli bir hapishaneye götürülen Helmi, burada rejim yanlısı üniversite arkadaşları tarafından darp edildikten sonra siyasi istihbarata ait bir yeraltı hapishanesine götürüldü. Buradaki günlerini "cehennem" olarak nitelediren Helmi, işkencenin her türlüsüne maruz kaldıktan sonra Şam Adra Cezaevine yollandı.Mali kefaletle hapishaneden çıktıktan sonra Türkiye'ye sığınan Helmi, kendisi gibi rejim hapishanelerinden kurtulanlara ve ailelerine destek olma amacıyla faaliyetler yürütüyor.Rejimin yeraltı hapishanelerinde 3 yıl boyunca işkenceye maruz kalan Ahmet Helmi, yaşadığı acı dolu günleri AA muhabirine anlattı.Suriyeli gençler tarafından Şam yakını Daraya kentinde düzenlenen barışçıl gösterilere karşı rejimin kanlı müdahalede bulunduğunu aktaran Helmi, geçlerin baskıcı rejimden çok zulüm gördüğünü söyledi.
Helmi, Esed rejimi tarafından gençlerin önüne bir duvar örüldüğünü, ifade özgürlüğü ve siyasete atılma gibi haklarının bulunmadığını bildirerek, buna karşı çıkanların ise tutuklandığını ifade etti. İfade özgürlüğü, siyasete katılım, adil bir yönetim, özgür toplum ve medya istediklerini, bunun için gösteriler düzenlediklerini ve bu sırada rejim güçlerinin kendilerine gerçek mermilerle ateş açtığını dile getiren Helmi, gösteriler sırasında öğrenim gördüğü Şam Üniversitesinin kapısında tutuklandığını ve cezaevine götürüldüğünü kaydetti. Helmi, rejim güçlerinin kendisini önce üniversitenin içinde bulunan küçük bir hapishaneye götürdüğünü belirterek, "Bu sırada son defa baktığımı düşünerek gökyüzüne baktım. Hapishanede aynı üniversitede okuduğum rejim yanlısı arkadaşlarım herhangi bir sorgulama olmadan beni darp etti. İtham edilen suçun doğruluğu ve tahkiki onlar için önemli değildi." dedi.
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