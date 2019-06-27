SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - 'Hücre duvarlarında kanla 'Anne seni çok özledim' yazıyordu' (2) - HATAY
SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Hücre duvarlarında kanla 'Anne seni çok özledim' yazıyordu" (2) - HATAY - Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde 9 ay boyunca işkencelere tanıklık eden Nur Hatib ile röportajHATAY (AA) - SELEN TEMİZER - Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde 9 ay boyunca işkencelere tanıklık eden Nur Hatib, hücrede kaldığı günleri unutamadığını, kendisinden önceki mahkumlardan kalan kanla ve tırnakla kazınarak çeşitli mesajlar yazıldığını söyledi.
- 215 nolu "ölüm birimindeki" günleriHatib, 10 günün sonunda araca bindirilerek Şam'a götürüldüklerini şu sözlerle anlattı:"Başımız bacaklarımızın arasında, kalabalık bir grupla bizi Şam'a götürdüler. Yol 7 saat sürdü. Kefer Süse beldesindeki 215 nolu güvenlik birimine vardık. Büyük bir yerdi. Müdürünün ismi Şerşebil'di. Çok aşağılık biriydi. 215 nolu birim ölüm birimiydi. Burada 2 ay falan kaldım.Kaldığımız hücreyle işkence odası sırt sırtaydı. Sorgu odasından sürekli sesler gelirdi, sürekli darp ve işkence olurdu. Aynı araçta giden bir kız vardı, 25 gün sonra onu tekrar gördüğümde tanıyamamış, şoke olmuştum. İşkence yapanların kadınlara özel bir şefkatleri yoktu. Kalplerinde rahmetin eseri yoktu. İşkencede onlar için kadınlar, çocuklar ve erkekler eşitti. Eğitimli kişilere daha fazla işkence yapıyorlardı."215 nolu birimden 60 gün sonra çıktığını ve askeri mahkemeye sevk edildiğini belirten Hatib, "Sonra Humus hapishanesine götürüldük, orası çok zordu. İlk girdiğimizde ayrı hücreler yoktu, bizi gerçek suçlularla hapsettiler. Fuhuş yapan ve uyuşturucu kullananlarla bir tuttular. Burada 3 ay kaldık. O kadar çok tutuklu vardı ki artık yatacak yer kalmamıştı, koridorlarda bile yatanlar vardı çünkü en az 6 ayda bir mahkeme oluyordu. O da sıran gelirse." diye konuştu. - "Bebeğin koğuşa girmesiyle içeriye ışık girdi"Hatib, tanıklık ettiği bazı kadınlarla ilgili ise şu bilgileri paylaştı:"Bir kadın işkence yüzünden artık psikolojik sorunlar yaşıyordu. Bu kadın birkaç defa tecavüze uğradığını bana çok çeşitli şekillerde anlatıyordu. Hangisinin doğru olduğunu anlayamıyordum. İşkence izleri vücudunun her yerinde vardı. Bu kadına bir aktivistin eşi olduğu için daha fazla işkence etmişlerdi. Bizimle bir ay kaldı. Bu ayda şuurunu tamamen kaybetti.
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