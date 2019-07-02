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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - 'Her gün yüz defa öldüğümüzü hissederdik' (2) - İDLİB İzle

SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - 'Her gün yüz defa öldüğümüzü hissederdik' (2) - İDLİB İzle

SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Her gün yüz defa öldüğümüzü hissederdik" (2) - İDLİB - İşkenceye maruz kalan Meryem Hıleyf ile röportajİDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin saldırılarında yaralanan sivilleri tedavi etmekle suçlanarak birçok cezaevinde işkenceye maruz kalan Meryem Hıleyf, "Hayatımı mahvettiler. Her gün aynı acıları yaşardık. Her gün yüz defa öldüğümüzü hissederdik." dedi.
Halk ayaklanmasının ilk yıllarında rejim güçlerinin saldırılarında sivillere pansuman yapan Meryem Hıleyf, 27 Eylül 2012'de Hama'daki evinde tutuklandı.Rejim güçlerinin sabah erken saatte evini bastığını aktaran Hıleyf, " 'Meryem nerede?’ diye sormaya başladılar. 'Meryem benim' diye yanıt verince başörtümü alamadan sürükleyip zırhlı araca koydular. Araca girdiğimde 5 genç kızı daha görünce şoke oldum. Nereye gittiğim hakkında hiçbir bilgim yoktu." diye konuştu.
Hıleyf, " 'İşte teröristler geldi' diye bağırıyorlardı. Bizi Yarbay Süleyman diye birinin yanına çıkardılar. Bize küfür etti. İki kat aşağı indirip, numaralar verip fotoğraflarımızı çektiler." ifadelerini kullandı."En acı verici an soyunmamızı istedikleriydi. Soyunduk. Aramak için soymadıklarını anladık." diyen Hıleyf, şöyle devam etti:"Hortumlarla yediğim dayaklar yüzünden dişlerim kırıldı. Her şeyden korkar oldum. Sorguda gözlerimizi kapalı tutarlardı. Gençlerin başına gelenlere inanamazsınız."Cezaevinde bir canlıya yapılamayacak şeyler gördüğünü dile getiren Hıleyf, " 'Amirim bu geberdi, ne yapalım?' diyen sorgucuya, amirinin 'Atın gitsin' dediğini duyduk. 'Atın' ne demek? Tanıklık ettiğim bir diğer olayda bir kişi, 'Efendim açım' diye yalvarıyordu. Tuvalete dökerek ona yemek yedirdiler. Bunu gördükten sonra hayattan soğudum. Ölmek istedim." dedi.
Hıleyf, işkencecilerin kendisini döverken mate çayı içtiğini söyleyerek "Sordukları soruya cevap vermediğimde beni darp ederlerdi. Bir sorguda üzerime sıcak mate çayını döktü. Korkudan o sıcak çayı hissetmedim." diye konuştu.

Genç Kız Mate Çayı Teröristler İşkence Saldırı 

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