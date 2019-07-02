Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - 'Ayaklarımı bağlayıp tavana ters astılar' (1) - İDLİB Haberi

SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - 'Ayaklarımı bağlayıp tavana ters astılar' (1) - İDLİB Haberi

SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Ayaklarımı bağlayıp tavana ters astılar" (1) - İDLİB - Rejim tarafından tutuklanan Hatice Ali Şeyh ile röportajİDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin asılsız gerekçelerle tutukladığı Hatice Ali Şeyh, ayaklarından bağlanıp tavana ters asıldığını, aç ve susuz bırakıldığı için bayıldığını söyledi.

Seracılıkla uğraşan Hatice Ali Şeyh, Hama kırsalında Aralık 2013’te alıkonuldu ve bir ay cezaevinde türlü işkencelere tanıklık etti.Kendisinden yardım isteyen bir çocuğu, annesi, kız kardeşi ve teyzesiyle evlerinde 2 gün misafir ettikten sonra gitmek istedikleri yere ulaştıran Şeyh ve eşi, rejim istihbaratının takibine takıldı.Şeyh ve eşi, misafirlerini uğurladıktan sonra evlerine dönerken, rejimin kontrol noktasındaki memurlar tarafından sorgulandı.Birkaç gün sonra yardım ettikleri çocuğun annesinin de tutuklandığını öğrenen Şeyh, korkarak evden kaçtı.Şeyh, tutuklanmasına giden süreci AA muhabirine şöyle anlattı:"Beni de tutuklayacaklarını düşünerek evden kaçtım. Köy köy kaçarak kız kardeşime gittim. Orada iki gün kaldıktan sonra beni aradıklarını duydum. Kimliklerimi almak için eve döndüğümde evimi kuşatmış olduklarını gördüm. Eşimi ve beni alıkoydular. Siyasi güvenlik şubesine götürüldüm. Eşimi gönderdiler. Eşim onlara beni de bırakmaları için yalvardı. Küçük çocuğumuz olduğunu söyledi.

Ancak beni Tartus'taki güvenlik şubesine sevk ettiler. Orada Ramazan ailesinden kimseyi tanıtıp tanımadığımı sordular. Tanımadığımı söyledim. Gençleri, yaşlıları herkesi darp ediyorlardı. Gözlerimi bağlayarak bir zindana attılar. Yardım ettiğimiz çocuğun annesi de oradaydı."

Muhabir İşkenceler Kız Kardeş Kontrol Noktası Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı