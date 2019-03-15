Suriye'de, iç savaşın 8. yılında gösteriler düzenlendi (1) - AZEZ
- Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez ilinde düzenlenen gösteriye katılanlar - Suriyelilerin taşıdıkları Suriye Devrim bayrakları ve pankartlar - Azez 'deki gösteriye katılan Necm Zaim ile röportaj - Devrim marşları söyleyen ve tekbirler getiren göstericiler - Gösteriye katılan Suriyeli kadınlar ve çocuklarSuriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez , Bab ve Mare ilçeleri ile İdlib ilinde halk, iç savaşın 8. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri ve Beşşar Esed rejimi karşıtı gösteriler düzenledi. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare ve Bab ilçeleri ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi ve İdlib'de halk gösteriler düzenlemek için bir araya geldi.Devrim marşları söyleyen ve tekbirler getirilen anma gösterilerinde, "Şehitlerimizin kanları ve cezaevlerinde tutulanların acıları, özgürlük yolunda ilerlememizi zorunlu kılıyor", "15 Mart devrim anma tarihi değil, özgürlüğün doğumudur", "Ölürüm de Esed'e geri dönmem", "Cezaevlerindekilere özgürlük", "Sevdiklerimizi cezaevlerinde bırakmayacağız", "Devrim fikir devrimidir, silah bitiremez", "8 sene,10 sene, 100 sene ya yaşayacağız ya da Esed'i indireceğiz" yazılı pankartlar taşındı. Azez 'deki gösteride AA muhabirine konuşan Necm Zaim, "Devrimin yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Allah'ın izniyle Esed rejiminden kurtulana kadar devrimimiz sürecektir. Esed rejimi saldırılarına devam ediyor. Dökülen kanlar ve şehitlerimiz için ve Esed düşene kadar devam edeceğiz." diye konuştu
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