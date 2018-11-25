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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Suriye'de Esir Takası İzle

- Suriye'de Esir Takası İzle

Esir Takası

( MOSKOVA ) - Suriye'de esir takası gerçekleşti MOSKOVA

İnternet Sitesi İran Gesi Uttu Esir Takası 


- Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de esir tutulan 10 Suriye vatandaşı ile 10 muhalifin takas görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Suriye’nin Halep kentine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Tedef yerleşim bölgesinde esir takasının yapıldığı duyuruldu. Açıklamada, muhalif grupların esir aldığı 10 Suriye vatandaşı ile Suriye ordusunun tuttuğu 10 muhalifin takasının gerçekleştirildiği ve yapılan takas değişimi sırasında Rus ordusuna bağlı kuvvetlerin yanı sıra Suriye Kızılayı, Türk ve İran taraflarından gözlemcilerin bulunduğu belirtildi. Açıklamada esir takasının 31 Temmuz’da Türkiye, Rusya ve İran’ın garantör ülke olarak anlaşmaya vardığı mutabakat doğrultusunda gerçekleştiği bilgisi de yer aldı.
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