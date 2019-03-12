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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye'de çalındığı öne sürülen el yazması kitap Kırşehir'de bulundu

Suriye'de çalındığı öne sürülen el yazması kitap Kırşehir'de bulundu

- Tarihi el yazması kitaptan detay görüntüler - Emniyetten detay - Suriye'deki iç karışıklıkta çalındığı ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen deri sayfalı el yazması kitabı satmak üzere İstanbul'a götüren iki şüpheli yakalandıKIRŞEHİR (AA) - Suriye'deki iç karışıklıkta çalındığı iddia edilen ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen deri sayfalı el yazması kitap, Kırşehir 'de düzenlenen operasyonda ele geçirildi.Tarihi değeri bulunan el yazması bir kitabın Mardin'den İstanbul'a götürüleceği bilgisine ulaşan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Ankara - Kayseri kara yolu Kaman yol kavşağında, İstanbul plakalı bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları incelemede, koltuk yanında kilimin içine sarılmış halde saklanan ve deri sayfalar üzerine İbranice olduğu değerlendirilen yazıların bulunduğu tarihi nitelikte bir kitap buldu.Ön kısmında dört farklı kuş figürü, ön kapağın ortasında ise altı köşeli geometrik şekil ve kırmızı taş bulunan 16 sayfalık kitaba el koyan ekipler, araçtaki E.Ş. ve K.G'yi gözaltına aldı. Otomobilin torpido gözünde ise 1 kuru sıkı tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.Zanlıların, ifadelerinde, Suriye'de yaşanan iç karışıklık sırasında şehir müzesinden çalınan tarihi el yazması kitabın, yasa dışı yollardan Mardin'e getirildiğini öğrendiklerini, burada satın aldıkları kitabı İstanbul'a götürerek yüklü miktarda bir fiyat karşılığında alıcıya teslim etmeyi planladıklarını söylediği öğrenildi.Şüphelilerin ifadesine ve polis ekiplerinin incelemesine göre, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen kitap, araştırma yapılmak üzere Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Geometri İbrani Şehir Müzesi Nitelik Polis Ekipleri 

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