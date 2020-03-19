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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Suriye’de bombalı araçla saldırı: 2 ölü

- Suriye’de bombalı araçla saldırı: 2 ölü

saldırının gerçekleştiği bölge

Akaryakıt İstasyonu Benzin İstasyonu Saldırı Bombalı Araç Sivil Savunma 

-yanan bina
-benzin istasyonu
-çok sayıda ekip
-detay

( HALEP ) HALEP

- Suriye’nin Azez şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. Suriye’nin Azez şehrinin girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil ise yaralandı. Patlamanın etkisiyle bir bina ve akaryakıt istasyonu ağır hasar aldı. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına alarak yaralılara müdahale etti.
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