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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye'de başlayan yangın Türkiye sınırına dayandı

Suriye'de başlayan yangın Türkiye sınırına dayandı

YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

İtfaiye Aracı Terör Örgütü Yangına Müdahale Trol 


- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçe kırsalında başlayan yangın Türkiye’ye sınırına dayandı. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar TİGEM’e bağlı Gökçayır işletmesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn ilçe kırsalında bilinmeyen nedenden dolayı yaklaşık 200 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyen yangın Türkiye sınırına kadar geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Orman ve TİGEM’e bağlı itfaiye ekipleri Türkiye-Suriye sınırındaki yangına güvenlik duvarı üzerinden müdahale etti. Yangın Türkiye tarafına sıçramadan kontrol altına alınırken Suriye tarafındaki yangın ise büyüyerek devam ediyor. Bölgede 11 itfaiye aracıyla önlem alan ekipler Türkiye sınırını aşması ihtimaline karşı yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor.
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