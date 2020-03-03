Suriye'de bacağı kopan 8 yaşındaki Ammar'a Türkiye sahip çıktı

-Ayakkabı giydirilirken detay

-Ammar’ın yürümesinden detay

-Ammar’ın merdivenler çıkmasından detay

-Şenay Çalışır röportajı

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Suriye'de yaşanan iç savaş nedeni ile bacağına şarapnel parçası isabet eden 8 yaşındaki Ammar Alazab'ın sol bacağı koptu- 3 yaşında yaşadığı talihsiz olay nedeni ile yürüyemez duruma gelen Ammar ve ailesi 5 yıl önce Türkiye'ye yerleşti- Bu süre zarfında Diyarbakır'da faaliyet yürüten dernekle iletişime geçen Ammar'ın ailesi kendilerine yardım edilmesini istedi- Harekete geçen Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi Ammar'a protez bacak taktırarak 5 yıl sonra yeniden yürümesini sağladı DİYARBAKIR



- Suriye’de çıkan iş savaşta annesinin kucağındayken şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu 3 yaşında sol bacağı kopan Ammar Alazab'a Türkiye sahip çıktı. Ailenin çocuklarına yardım edilmesini istemesi üzerine harekete geçen Diyarbakır'da faaliyet yürüten yardımlaşma derneği, protez takılan Ammar'ın 5 yıl sonra yeniden yürümesini sağladı. Suriye’de çıkan iç savaşta annesinin kucağındayken şarapnel parçasının isabet etmesiyle sol bacağını kaybeden 8 yaşındaki Ammar Alazab, 5 yıl önce ailesi ile birlikte Türkiye'ye yerleşti. Türkiye’de hayata tutunmaya çalışan 12 kişilik aile, tek gözlü evde kalarak yaşamlarını devam ettirmeye başladı.

Bu süre zarfında çocuklarının gözleri önünde hayallerini yitirmesini izleyen aile, Diyarbakır’da sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ulaşarak yardım talebinde bulundu. Dernek başkanı Şenay Çalışır, ilk önce Ammar'a tekerlekli sandalye temin edip zorluğunu bir nebze olsun giderdi. Daha sonra çocuğun tekrar yürümesi için hayırseverlerle iletişime geçen Çalışır, Ammar'a protez bacak yaptırmaya karar verdi. Aileyi Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır'a davet eden çalışır Ammar'ın bacak ölçülerini aldırıp protez yaptırarak küçük çocuğun 5 yıl sonra yeniden yürümesine vesile oldu. "Ammar artık yürüyerek okula gidebilecek" Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Ammar ile yaklaşık 8, 9 ay önce tanıştıklarını söyledi.



Ammar'ın ailesinin kendilerine ulaştığı zaman tamamen çaresiz bir durumda olduğunu aktaran Çalışır, "Biz ilk önce Ammar'a tekerlekli sandalye gönderdik. Ondan sonra Ammar'a protez bacak sözü verdik. Tabi biz tek başımızaydık, yapabilir miyiz demeden, üşenmeden yardımseverlerimize güvenerek yaptık. Elhamdülillah bir hafta önce ölçüleri alındı. Bugün burada Ammar’ın yürümesine hep beraber tanıklık ettik. Birine ayak olmak, bir çocuğun yürümesine sebep olmak, bir çocuğun gülüşlerine sebep olmak kadar güzel bir duygu yoktur. Bu tür şeylerin yaygınlaşmasını istiyoruz. Ammar gibi mağdur çok kişi var. Ammar Suriye’deki iç savaştan dolayı annesin kucağındayken bir şarapnel parçasının gelmesiyle maalesef bir bacağını kaybetmiş. Bunlar Suriye’den Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldıkları için şuan Mardin’inin Kızıltepe ilçesinde kalıyorlar. 12 kişilik bir aile adı ev denilen bir çatıda oturuyorlar. Ammar, Kızıltepe’de okula kayıtlı gidiyor. Şimdiye kadar annesinin kucağında gidiyordu ama inşallah Ammar bundan sonra kendi yürüyerek okula gidecek" dedi.





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