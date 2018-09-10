Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Suriye’de At Festivali Düzenlendi

- Suriye’de At Festivali Düzenlendi

suriye'de At Festivali düzenlendi

İdlib Festival Rejim Suriye 

-Hama, Halep ve İdlib kentinden kalımcılar da oldu

( ŞAM ) - Suriye’de At Festivali düzenlendi ŞAM

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörden temizlediği Suriye’nin El Bab kentinde bu yıl ilki gerçekleştirilen At Festivali düzenlendi.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin El Bab kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin himayesi altında At Festivali düzenlendi.
At Festivalini organize edenlerden Ebu Fehd, Özgün At Festivali'nin ilk defa düzenlediğini, festivale Halep, Hama ve İdlib kentinden katılımcıların olduğunu açıkladı.
Ebu Fehd, “Bu festivali, bölgemizi Suriye rejimi ve DEAŞ’tan temizledikten sonra korumak için düzenledik. Bölgemiz güvenli olmasaydı bu festivali düzenlemezdik” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Nusaybin'de Teröristlerin Kullandığı Tünel BulunduNusaybin'de Teröristlerin Kullandığı Tünel Bulundu
Hatayda Düşen Savaş Uçağının Pilotundan İlk Görüntüler!Hatayda Düşen Savaş Uçağının Pilotundan İlk Görüntüler!
İşte El-Babdan Gelen Son Görüntülerİşte El-Babdan Gelen Son Görüntüler
Cerablusa YPG OperasyonuCerablusa YPG Operasyonu
Bir Kadın Cinayeti DahaBir Kadın Cinayeti Daha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı