-Hama, Halep ve İdlib kentinden kalımcılar da oldu



( ŞAM ) - Suriye’de At Festivali düzenlendi ŞAM



- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörden temizlediği Suriye’nin El Bab kentinde bu yıl ilki gerçekleştirilen At Festivali düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin El Bab kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin himayesi altında At Festivali düzenlendi.

At Festivalini organize edenlerden Ebu Fehd, Özgün At Festivali'nin ilk defa düzenlediğini, festivale Halep, Hama ve İdlib kentinden katılımcıların olduğunu açıkladı.

Ebu Fehd, “Bu festivali, bölgemizi Suriye rejimi ve DEAŞ’tan temizledikten sonra korumak için düzenledik. Bölgemiz güvenli olmasaydı bu festivali düzenlemezdik” ifadelerini kullandı.