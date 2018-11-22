'Suriye'de askeri çözümün bir yere varmayacağı anlaşıldı' - ADANA
"Suriye'de askeri çözümün bir yere varmayacağı anlaşıldı" - ADANA - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması - Zirveden detaylar"Suriye'de askeri çözümün bir yere varmayacağı anlaşıldı" - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Ümit ediyoruz, kısa süre içerisinde artık askeri çözümün bir yere varmayacağı anlaşıldı, kısa süre içerisinde barış yoluyla bir siyasi yol haritası ortaya çıkar ve Suriye'nin bu acısı, sadece Suriye'yi değil bütün dünyayı acıtan ve üzen bu acı bitmiş olur" - "Türkiye, kendi içinde barındırmış olduğu Suriyeli mültecilerin dışında, Suriye'nin içerisinde, kendi sınırına yakın yaşayan yaklaşık 4 milyon insana da destek veriyor. Çok büyük insani yükü kaldırıyoruz"ADANA (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'de devam eden iç savaşa ilişkin "Ümit ediyoruz, kısa süre içerisinde artık askeri çözümün bir yere varmayacağı anlaşıldı, kısa süre içerisinde barış yoluyla bir siyasi yol haritası ortaya çıkar ve Suriye'nin bu acısı, sadece Suriye değil bütün dünyayı acıtan ve üzen bu acı bitmiş olur." dedi. Kınık, Yüreğir Kültür Merkezinde "Diyalog'18 Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Zirvesi"nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın 8'inci yılında hala devam ettiğini söyledi.
Suriye'deki durumu "Dünyanın en karmaşık ve en büyük insani krizi" şeklinde nitelendiren Kınık, şöyle konuştu:"Bunun en büyük etkilerini Türkiye, toplumumuzla beraber bizler yaşadık. Bu anlamda Adana da bu göçün etkilerini derinden yaşayan illerimizden birisi. Bu 8 yıllık süre boyunca 23 milyon nüfusun yarısı, evini, barkını, ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunların 5 milyonu ülkesini terk etti. Bugün Türkiye, kendi içinde barındırmış olduğu Suriyeli mültecilerin dışında, Suriye'nin içerisinde, kendi sınırına yakın yaşayan yaklaşık 4 milyon insana da destek veriyor. Çok büyük insani yükü kaldırıyoruz. Askeri operasyonlar sonunda teröristlerden temizlenen ve güvenli hale gelen Afrin gibi, Fırat Kalkanı bölgesi gibi, diplomatik çabalar sonrasında, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sonrasında, çatışmasızlık bölgesinin istikrara kavuşması neticesinde İdlib bölgesi, kuzey hattında bir barış adası oluşturdu. Bu bölgeye kalıcı desteklerimiz, altyapı yardımlarımız devam ediyor." - "Askeri çözümün bir yere varmayacağı anlaşıldı"Kınık, İdlib bölgesine gerçekleştirilen yardımlarla ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:"Özellikle içme suyu, gıda, koruma, sağlık, barınma, eğitim hizmetleri, ticaretin ve tarımın canlanması ve bu bölgede Türk Kızılayı olarak bizlerin de katkı verdiği, kalıcı konutların inşa edilmesi, güven ortamının kalıcı hale gelebileceği bir kamu düzeninin oluşturulması ve neticesinde Türkiye'den o bölgeye ters göç başlamış oldu, bunu da teşvik ediyoruz. Kuzey hattının yarısında, Menbiç'in batısına doğru, Lazkiye sınırına kadar böyle bir hava var ama bu hava Menbiç'in doğusunda, Rakka gibi bölgelerde, Şam'ın doğusunda, Deyr - ez Zor gibi bölgelerde maalesef yok. Çok sayıda iç göç oldu. Ümit ediyoruz, kısa süre içerisinde artık askeri çözümün bir yere varmayacağı anlaşıldı, kısa süre içerisinde barış yoluyla bir siyasi yol haritası ortaya çıkar ve Suriye'nin bu acısı, sadece Suriye değil bütün dünyayı acıtan ve üzen bu acı bitmiş olur.""Diyalog'18 Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Zirvesi"ni, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığının düzenlediğini belirten Kınık, burada kamunun sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi. - "Sivil toplum kuruluşları kamunun en büyük ortağıdır" Adana Valisi Mahmut Demirtaş da zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, kentin stratejik konumunun getirdiği çeşitli avantajlarla birlikte ciddi insan kaynağıyla da dikkati çeken, Türkiye'nin önemli yerleşim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Beşeri sermayenin harekete geçirilmesinde, Adana 'nın entelektüel birikiminin ortaya çıkarılmasında, zirvelerin ve çalıştayların önemli rol üstlendiğini ifade eden Demirtaş, "Farklı fikir ve görüşlerin ortaya çıkacağı zirvede, sivil toplumun sürdürebilirliği ve potansiyelinin artırılması noktalarında da ciddi paylaşımların gerçekleşeceğine inanıyorum. Sivil toplum kuruluşları bu yönüyle değerlendirildiğinde, kamunun hem en büyük ortağı hem de demokrasi kültürünün vazgeçilmez unsurlarıdır. " diye konuştu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da zirve hakkında bilgi verdi.Konuşmaların ardından, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu'nun moderatörlüğünde, Kınık, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, Birlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mahmud Esad Arar'ın katılımıyla "Sivil Toplum ve Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Paneli" düzenlendi.