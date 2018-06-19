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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Suriye'de anayasa komisyonu kurulmasına ilişkin toplantı başladı - CENEVRE Haberi

Suriye'de anayasa komisyonu kurulmasına ilişkin toplantı başladı - CENEVRE Haberi

- Toplantıdan detaylar - BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Cenevre'de, Astana sürecinin garantörleri Türk, Rus ve İranlı yetkililerle bir araya geldiCENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de anayasa komisyonu kurulmasına ilişkin, Astana sürecinin garantörleri Türk, Rus ve İranlı yetkililerle İsviçre 'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.BM Cenevre Ofisinde basına kapalı toplantıda, 30 Ocak'ta, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde kurulmasına karar verilen anayasa komisyonu masaya yatırılıyor.Toplantıda, Türkiye'yi Astana toplantılarında olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor. Rusya heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık ediyor.De Mistura, geçen hafta, çabalarını anayasa komisyonu kurmaya odakladığını ifade etmişti.BM temsilcisi, Beşşar Esed rejiminin anayasa komisyonunda yer alması için 50 isim bildirdiğini ve muhaliflerin listesinin oluşması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.

Muhalifler Anayasa Komisyonu Toplantı Anayasa İsviçre 

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