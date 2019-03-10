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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Suriye'de 3 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı - İDLİB Video

Suriye'de 3 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı - İDLİB Video

- Sivil savunma ekiplerinin 3 aylık bir bebeği enkaz altından sağ kurtarması - Hava saldırısı sonrası bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları - Enkaz kaldırma çalışmaları - İdlib 'in Cisir eş Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısı sonrası yükselen dumanlarSuriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yoğun bombardımanı sürüyor.Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, sabah saatlerinden itibaren İdlib 'in Han Şeyhun, Serakib ilçelerine, Maarşurin, El Naciyye, Tel Mennis ve Der El Şarki köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırıları gerçekleştiriyor. İdlib 'in Cisir eş Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısı sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan sivil savunma ekipleri 3 aylık bir bebeği evin enkazından sağ olarak çıkardı. İdlib 'in güneydoğusundaki sivil yerleşimler, sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde bombardımana maruz kalırken, dün gece saatlerinde de Gab Ovası'ndaki Haviz köyüne onlarca top atıldı.

Hava Saldırısı İdlib Saldırı Yükselen Sivil Savunma 

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