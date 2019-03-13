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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Suriye Bombardımanı Azez’de Gece Yarısı Protesto Edildi

- Suriye Bombardımanı Azez’de Gece Yarısı Protesto Edildi

Azez halkının Suriye rejim güçlerinin bölgeyi bombalamasını gece gösterisiyle protesto etme görüntüleri

( HALEP ) - Suriye bombardımanı Azez’de gece yarısı protesto edildi HALEP

Muhalifler Protesto İran Rejim Trol 


- Özgür Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Suriye’nin Türkiye sınırı yakınında bulunan Azez şehrinde halk dün gece sabaha doğru, Esad güçlerinin İdlip ve Halep’in batı yakınlarını bombalamasını protesto için yürüyüş yaptı. Suriye rejim güçleri Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin elinde bulunan İdlip ve Halep’in batı kesimlerini son birkaç gündür bombalamayı sürdürüyor. Bombalama sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi. Uluslararası toplum, Suriye’ye, Astana’da Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan görüşmelerde gerginliği azaltma bölgelerinde bombalamayı durdurma çağrısı yaptı. Bombalanan yerlerin yakınlarında Türk ordusunun inşa ettiği gözlem bölgelerinin bulunduğu kaydedildi. Azez halkı saat 03.00 sıralarında yaptığı yürüyüşte Suriye bombardımanının acilen durdurulmasını istedi.
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