Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo - ŞANLIURFA
- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo'nun konuşmasıŞANLIURFA - Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo: "Amerika terör örgütü DEAŞ ile mücadele için YPG/PKK'ya destek verdi. Biz YPG'yi de bir terör örgütü olarak görüyoruz. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele olmaz. Amerika'nın YPG/PYD'yi oradan çıkarmasını istiyoruz, nereye gönderirlerse göndersinler."Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo: "Suriye'de bizi YPG/PKK temsil etmiyor, Kandil'den ülkemize geldiler, yöneticilerini de tanıyoruz, kim olduklarını biliyoruz. Hiçbir şekilde bizi Suriye'de temsil edemezler. Suriye'de küçük çocukların eline silah verip savaştıran YPG bizim temsilcimiz olamaz."Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo: "Terör örgütü YPG/PKK'yı kim Suriye'den çıkarır veya bu yönde bir karar alırsa, biz bu müdahaleleri destekliyoruz. Bu tür müdahalelerden de mutluluk duyarız."