Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı (2) - CENEVRE Haberi
- Suriye Ulusal Koalisyonu Başmüzakerecisi Hadi El - Bahra'nın açıklaması - İsviçre 'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı. Muhalefet heyetinin eş başkanı Hadi el Bahra da toplantı açılışında bir konuşma yaptı.
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