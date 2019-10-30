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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı (2) - CENEVRE

Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı (2) - CENEVRE

- Suriye Ulusal Koalisyonu Başmüzakerecisi Hadi El - Bahra'nın açıklaması - İsviçre 'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı.
Muhalefet heyetinin eş başkanı Hadi el Bahra da toplantı açılışında bir konuşma yaptı.

Toplantı Müzakere İsviçre 

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