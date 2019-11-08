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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriye Anayasa Komitesi toplantıları CENEVRE

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları CENEVRE

- BM Cenevre Ofisi dışından genel görüntüler - Anayasa komitesinde rejimi temsil eden heyetin gelişi - Anayasa komitesinde muhalefeti temsil eden heyetin gelişi - Toplantıdan detaylarCENEVRE (AA) - Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 5. gününde devam ediyor. 45 kişilik yazım kurulu üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine bir araya geldi.

Toplantı Rejim Şili Muhalefet 

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