'Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu

- Genç besteciler için düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması” sona erdi.Yarışma sonunda dereceye giren eser sahiplerine yapılan törenle ödülleri verildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın finali Süreyya Operası’nda yapıldı. 35 yaş altı genç Türk besteciler arasında, oda orkestrası için sinfonietta, divertimento, konçerto grosso tarzında (biçiminde) eserler için düzenlenen beste yarışmasında finale kalan eserler seslendirildi. Şef Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Sinfonietta’nın sahne aldığı konserde, seçici kurul tarafından belirlenen beş eserden Geguk 1 rumuzuyla Onur Arınç Duran’ın bestesi birinci, Abob 23 rumuzuyla Baran Doğaç Ünal’ın bestesi ikinci, Abayos rumuzuyla Mustafa Burak Soykan’ın bestesi üçüncü oldu.5 Güneş rumuzuyla Salih Kartal'ın eseri ile Zambak rumuzuyla Kandemir Artun Hoinic'in bestelerine mansiyon ödülü verildi.

Yoğun ilginin gösterildiği gecede dereceye giren eserler sanatseverler tarafından tam not aldı. "Gençleri sanatın her alanında teşvik etmeliyiz" Yarışmanın çok önemli bir ulusal beste yarışması olduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, sanatın her dalında gençlerin teşvik edilmesinini önemli olduğun vurgu yaptı. Başkan Nuhoğlu, "Bunu ben çok önemli buluyorum. Ülkemizin her dalda çok yaratıcısı insanları var. Müziğimiz evrensel müzik olması sadece yerli müzik deyip belirli bir alanda kalalım. Ben inanıyorum teşvik edersek gençlerin çok daha önemli eserler çıkartacağını ülkemizi tanıtacaklarına inanıyorum. Bence hepsi güzel ben kendim tercih kullanmak istemem. Hem buraya katılan vatandaşlarımız hem de jüri bir tercih kullanacak iyi olacağını düşünüyorum. Teşvik edici, geliştirici bu yarışmaların sürekli devam etmesinden yanayım” dedi.