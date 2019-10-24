SÜREYYA-DER'den HDP önündeki ailelere destek ziyareti

-Grup üyelerinin ailelerle görüşmesi

-Hamide Camcı konuşması



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- İstanbul’dan Diyarbakır'a gelen Süreyya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SÜREYYA-DER) üyesi 19 kadın, HDP il binası önünde çocukları PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ve 52 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Son olarak İstanbul'dan gelen SÜREYYA-DER üyesi 19 kadın, 52 gündür evlat nöbetine devam eden aileleri ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen grup adına açıklama yapan SÜREYYA-DER Başkan Yardımcısı Hamide Camcı, "İstanbul’dan geliyoruz, bugün Allah nasip etti buraya gelmemizi. Bir anne olarak o kadar karmaşık bir şeyler yaşıyoruz ki, onları anlamaya çalışıyoruz. Kendilerine dua ediyoruz ve dualarımızın onlara ulaşması için elimizden gelen başka bir şey yok. Allah burada bulunan ailelerin yardımcıları olsun. Tekrar ziyarete geleceğiz ve destekleyeceğiz kendilerini" dedi.

Grup üyeleri daha sonra ailelerin alkışları arasında bölgeden ayrıldı.



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