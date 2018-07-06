Sürekli toz içinde kaldıklarını söyleyen kadınlar yol kapatıp eylem yaptı İzle

-Kadınların konuşması

-Kapatılan yolun görüntüsü

-Kapatılan yolun fotoğrafları



( ADANA ) ADANA



- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bozuk olan yol nedeniyle sürekli toz içinde kaldıklarını söyleyen kadınlar yol kapatıp eylem yaptı. Cumhuriyet Mahallesi, Kışla Caddesi'nde altyapı çalışması nedeniyle bozulan yol bir türlü yapılmadı. Bu nedenle mahalle sürekli toz altında kalmaya başladı.

Belediye mahallelinin toz içinde kalmaması için yolu sulayarak geçici bir önlem buldu. Ancak yol yapılmadı. Bu nedenle mahallede yaşayan kadınlar yolu evlerinden getirdikleri eşyalarla trafiğe kapattı. Kadınlar artık toz yutmaktan usandıklarını hastalarının olduğunu, bir türlü yolun yapılmadığını söyledi.



Bazı kadınlar yolun artık patates ekilecek hale geldiğini, yol kenarında sarı lacivert yapılan bir evin tozdan sarı kırmızı olduğunu söyledi.



Kadınlar büyükşehir, Tufanbeyli Belediyesi ve kaymakamlığın yolun yapılması için mayıs ayında söz verdiğini ancak bir türlü yapılmadığını bu nedene yol kapattıklarını söyledi.



Kadınlar eylem yaparken olay yerine gelen polis kanunsuz eylem yaptıklarını söyleyerek kadınları uyarıp yolu açtı. Bu arada yetkililer de yolun en kısa sürede yapılması sözünü verdi. Kadınlar ise yolun yapılmaması halinde tozdan bıktıklarını, kapı ve pencere açamadıkları için yine eylem yapacaklarını bildirdi.

