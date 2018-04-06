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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Süratle gelen otomobili göre göre yola böyle fırladı İzle

Süratle gelen otomobili göre göre yola böyle fırladı İzle

Hatay'da meydana gelen ve MOBESE'lere yansıyan kazalar

( HATAY )- Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün altında kaldı HATAY

Hastane Ağaçlı Kamera Aşırı Hız Trol 


- Hatay’da meydana gelen ve MOBESE kameralarının görüntülediği trafik kazaları saniye saniye böyle kaydedildi. Dörtyol Özerli mahallesi hastane kavşağında meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil önünde gitmekte olan motosiklete çarpıyor, ardından kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana düşüyor. Şehit Necati Keskin Bulvarındaki kazada ise minibüs karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpıyor. Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve aşırı hız sonucu meydana geldiği belirtilen kazalarda bir çok kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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