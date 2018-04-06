Süratle gelen otomobili göre göre yola böyle fırladı



- Hatay’da meydana gelen ve MOBESE kameralarının görüntülediği trafik kazaları saniye saniye böyle kaydedildi. Dörtyol Özerli mahallesi hastane kavşağında meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil önünde gitmekte olan motosiklete çarpıyor, ardından kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana düşüyor. Şehit Necati Keskin Bulvarındaki kazada ise minibüs karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpıyor. Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve aşırı hız sonucu meydana geldiği belirtilen kazalarda bir çok kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

