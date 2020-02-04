Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Sürat teknesiyle Kıbrıs'a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Sürat teknesiyle Kıbrıs'a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Şüphelilerin jandarma aracına bindirilirken görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

Göçmen Kaçakçılığı Sürat Teknesi İnsan Kaçakçılığı Sahil Güvenlik Dere Yatağı 


- Mersin'den yasa dışı yollarla sürat teknesiyle Kıbrıs'a kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 17 kişi ile insan kaçakçılığını organize ettiği ileri sürülen 1 kişi ve yabancı uyruklu tekne kaptanı, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin'den deniz yoluyla sürat teknesi kullanılarak Kıbrıs'a yasa dışı yollardan göçmen taşınacağı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılığın yapılacağı değerlendirilen merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde bir hafta süreyle şüpheli şahıslar ve taşımada kullanılacak teknenin tespiti amacıyla çalışma yapan jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine de bilgi verdi.3 Şubat akşamı Adanalıoğlu Mahallesi içerisinden geçip denize dökülen bir dere yatağında, Kıbrıs adasına taşınacak göçmenlerin sürat teknesine bindirildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda, yasa dışı göçmen yüklü sürat teknesi denize açıldığı esnada Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarınca yakalandı. Yakalanan tekne içerisinde bulunan 1'i çocuk 17 Suriye uyruklu göçmen ile yine Suriye uyruklu tekne kaptanı gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen 1 şahıs daha jandarma ekiplerince yakalandı.Gözaltına alınan yabancı uyruklu göçmenlerin yapılan sorgusunda, 11’inin yasa dışı yollardan 6’sının ise yasal olarak yurda giriş yaptıkları tespit edildi. Göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtilirken, tekne kaptanıyla göçmen kaçakçılığını organize ettiği öne sürülen şüpheli hakkındaki adli işlemin devam ettiği ifade edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Minibüsün Üstüne Çığ DüştüMinibüsün Üstüne Çığ Düştü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı