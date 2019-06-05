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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı Haberi

Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı Haberi

güvenlik kamerası

( MUĞLA ) MUĞLA

Kamera Muhabir Güvenlik Kamerası Sürat Teknesi 


– Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sürat teknesinin magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarptığı anlar bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan tekneye sürat teknesi çarpmış, ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayağı kopmuş, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu. Güvenlik güçlerinin yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı olayda sürat teknesinin kaptanı gözaltına alınmıştı. Yaşanan kazanın görüntüleri ise çevrede bulunan bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Denizde hızla ilerleyen sürat teknesinin, magazin muhabirlerinin bulunduğu tekneye hızla çarparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.
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