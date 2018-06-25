Sürat botunda 15 sığınmacı yakalandı

-- sahil güvenlik komutanlığına sığınmacıların getirilmesi

-- kaptanın gözaltına alınması

-- detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye İlçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos adasına sürat botu ile kaçmaya çalışan 15 sığınmacı Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı tarafından yakalanırken, 1 kişi göz altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye Körfezi Şahin burnu mevkisinde yaklaşık 5 metre boyunda sürat botunda şüpheli bir grup fark etti. Sahil Güvenlik ekipleri,tarafından durdurulan botta, 5’i çocuk 15 Suriyeli sığınmacı yakalandı. Botu kullanan G.B. ise gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemede,botun bir motorunun çalışmadığı ve batma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen Suriyelilerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler tarafından bota el konulurken, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

