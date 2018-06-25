Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sürat botunda 15 sığınmacı yakalandı

Sürat botunda 15 sığınmacı yakalandı

- sahil güvenlik botu ile sürat botunun çekilmesi

Sığınmacı Akalan Sığınmacılar Sığınma Sahil Güvenlik 

-- sahil güvenlik komutanlığına sığınmacıların getirilmesi
-- kaptanın gözaltına alınması
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye İlçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos adasına sürat botu ile kaçmaya çalışan 15 sığınmacı Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı tarafından yakalanırken, 1 kişi göz altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye Körfezi Şahin burnu mevkisinde yaklaşık 5 metre boyunda sürat botunda şüpheli bir grup fark etti. Sahil Güvenlik ekipleri,tarafından durdurulan botta, 5’i çocuk 15 Suriyeli sığınmacı yakalandı. Botu kullanan G.B. ise gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemede,botun bir motorunun çalışmadığı ve batma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen Suriyelilerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler tarafından bota el konulurken, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı