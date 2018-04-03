Sur'daki terör mağdurlara ev - DİYARBAKIR

- Kura çekimine katılanlardan görüntüler - Kura hazırlıkları ve kura çekimi - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğu'nun açıklamaları - Hak sahiplerinden Mehdiye Esen'nin açıklamalarıSur'daki terör mağdurlara ev - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan aileler için yaptırılan 256 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekildi - Vali Güzeloğlu: - "Sur olaylarında zarar gören, terör örgütü tarafından evi yıkılan, hayatları bir anlamda yok edilmek istenen vatandaşlara devlet yardım ediyor"DİYARBAKIR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan aileler için yaptırılan 256 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekildi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kurayla merkez Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu evleri yıkılan aileleri için yaptırılan 256 konutun hak sahipleri belirlendi.Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kura için düzenlenen törende, ihanet şebekelerinin ve onların işbirlikçilerinin imha etmek istedikleri, tahrip ettikleri, yok ettikleri eserleri, değerleri inşa ve ihya etiklerini söyledi.
İlçeyi yepyeni çok daha güzel bir şekilde her alanda inşa ettiklerini aktaran Güzeloğlu, bugün evlerinden edilen vatandaşlara da ev vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tüm bu hizmetlerde büyük desteği olan, projenin tamamlanması emrini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve bakanlara teşekkür eden Güzeloğlu, Sur'daki terör saldırılarının failleri etkisiz hale getirildikten, huzur ve güven temin edildikten sonra o günden bugüne yoğun bir gayretin içinde olduklarını anlattı.Her geçen gün yeni bir güzelliği tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Güzeloğlu, her nerede bir mağdur, masum varsa onun yanında acısını dindirmek, beklentisini karşılamak ve onu mutlu etmek için devletin var olduğunu vurguladı.Tahrip edilen bütün değerlerin arasında camilerin de bulunduğunu anlatan Güzeloğlu, bütün değerleri ihya ve inşa ettiklerini bildirdi.Güzeloğlu, şöyle konuştu:"Sur olaylarında zarar gören, terör örgütü tarafından evi yıkılan, hayatları bir anlamda yok edilmek istenen vatandaşlara devlet yardım ediyor. Devlet olarak kira olarak 75 milyon 68 bin lira yardım yaptık. Her ay kira yardımı devam ediyor. Bugüne kadar evi yıkılan ve eşyaları yakılan vatandaşlarımıza 18 milyon lira eşya yardımında bulunduk. Değerler tespit edildikçe bu yardımı yapmaya devam edeceğiz. Sur içinde mağdur edilen esnafımıza 3 milyon 400 bin lira dükkanındaki malzemesi için yardım yaptık. Sadece kira, eşya ve dükkanındaki malı için böylelikle yaptığımız yardımlar bugüne kadar 96 milyon 460 bin liraya ulaştı. Bu yardımlarımız sizin gibi ev sahibi yapana, hayırlısıyla sağlıkla imanla oturacakları evlerin kurallarını çekip yerleşene kadar devam edecek."Kuraya katılan vatandaşlardan Perin Fasıl ise devletin kendilerine sahip çıktıkları için memnun olduğuna işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Hak sahiplerinden Mehdiye Esen de terör olayları nedeniyle evinin yıkıldığını, bu nedenle 3 yıldır kiracı olduğunu kaydederek "Kurada bana ev çıktı. Çok mutluyum. Yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.