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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sur Belediyesi’ne kayyum atandı İzle

Sur Belediyesi’ne kayyum atandı İzle

arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Kayyum 


- Diyarbakır’ın HDP’li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, belediyeye Kaymakam Abdullah Çiftçi kayyum olarak atandı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz BUluttekin hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, ‘’Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çİftçi Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir’’ denildi.
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