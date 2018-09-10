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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Süpürgede 'yerli' ve 'milli' teklifi

Süpürgede 'yerli' ve 'milli' teklifi

SÜPÜRGELERİN HAZIRLANIŞI VE DİKİLİŞİ

Alım Gücü Gesi 

-AÇIKLAMALAR
-SÜPÜRGE USTALARININ ÇALIŞIRKEN ŞARKI SÖYLEMESİ VE SOHBETLERİ
-SÜPÜRGE DETAYLARI

( BALIKESİR -ÖZEL)- Baba mesleğini sürdüren süpürge ustası sektörü anlattı BALIKESİR

- Balıkesirli süpürge ustası Sadettin Tosun, süpürgeciliğin kısa zamanda biteceğini söylerken, artan elektrik fiyatlarına karşı yerli ve milli çalı süpürgesi kullanılmasını istedi. Gümüşçeşme Mahallesi'nde baba mesleği süpürgecilik işini sürdüren 57 yaşındaki Sadettin Tosun, ailece süpürge imal ettiklerini söyledi.

Tosun, “Süpürgeciliği çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. baba mesleği. Biz bunu yaptığımız için çoluk çocuğumuz da biliyorlar. Hanımlarımız dikiyor. Akıllı kişi bunu 1 haftada da öğrenir, 3-5 ayda da öğrenir. Günde 100 tane süpürge yapıyorum. Kesip hazırlıyoruz, bir çevirme kalıyor, 100 tane çeviriyorum. Biz bu çalıları köylerden alıyoruz. Çaypınar, Reşadiye, Eminpınar, Yaylabayır’dan alıyoruz. Süpürgeleri şu anda 10 liraya satıyoruz, toptan 7,5 liraya veriyoruz. Onlar da 10 liraya satıyorlar. İşlerimiz çok düştü, milletin alım gücü yok” dedi.
Elektrikli süpürgelerin işlerini büyük oranda düşürdüğüne dikkat çeken Tosun, “Bizim süpürgelerimiz eskiden çok satılıyordu. Fırça süpürgeleri ve cereyanlı süpürgeler çıktı, işlerimizin yüzde 70’ni durdurdu. Süpürgemiz bizim yerli, milli imalatımız. Kendi halkımızın kendi milletimizin süpürgesi. Sizlere tavsiyem, cereyana para vermektense kendi servetimizi, kendi süpürgemizi kullanın” şeklinde konuştu.

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