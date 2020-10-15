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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şüpheyle durdurulan araçtan binlerce hap ele geçirildi

Şüpheyle durdurulan araçtan binlerce hap ele geçirildi

Haplardan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Sentetik Uyuşturucu 


- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan bir araçtan binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Süleymanpaşa İlçesi TOKİ kavşağında şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulduktan sınra 59 ABP 031 plaka sayılı araçta yapılan aramada 272 tablet halinde yaklaşık 4 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Haplar muhafaza altına alındıktan sonra olayın şüphelisi S.S. araçtan alınarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. (HLD-
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