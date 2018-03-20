Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

-kaza yapan polis aracının fotoğrafı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü'nde şüpheli bir araçla yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen kazada ekip otosundaki bir polisin beli kırıldı. Ağır yaralanan polisin kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Avcılar yönünden Büyükçekmece istikametine kaçan 34 HT 021 plakalı aracı çevreyolu üzerinde durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren şüpheli aracın TÜYAP mevkisinde sıkıştırdığı ekip otosu, kontrolünü yitirerek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ekip otosunda bulunan polis memurlarından İsmail Kutlu'nun beli kırılırken, aynı ekip aracındaki Emre Terzi’nin ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Yaralanan polisler, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli aracın sürücüsü Volkan K. güvenlik güçlerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli hakkında yapılan kontrollerde alkollü olduğu, kullandığı araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu maddele bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Volkan K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu polis memuru İsmail Kutlu'nun ise Büyükçekmece'deki özel bir hastanede ameliyata alındığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli şahsın, toplam 11 ayrı suçtan kaydı da olduğu öğrenildi.

