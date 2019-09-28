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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şüphelinin yakalanma anı kameraya yansıdı - ANTALYA

Şüphelinin yakalanma anı kameraya yansıdı - ANTALYA

- Şüphelinin yakalanma anı kameraya yansıdı - Cep telefonu kamerasında şüphelinin yakalanma anı, polisler tarafından yere yatırılması ve ekip otosuna bindirilmesiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "görevli memura direnme" suçundan arama kararı bulunan K.K'nin (30) kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polisin kendisini takip ettiğini fark eden şüpheli, Antalya Caddesi'nde kaçmaya başladı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli, gözaltına alındı.Yakalanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen zanlı, emniyete götürüldü.

Akalan Kamera Yakalama Kararı Memur Cep Telefonu 

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