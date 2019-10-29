Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Şüpheli valizden erkek kıyafetleri çıktı

Şüpheli valizden erkek kıyafetleri çıktı

Polisin çevre güvenliğini alması

Polis Otobüs Terminali Sparta Şehirlerarası Otobüs Polis Ekipleri 

-Bomba uzmanının valizi kontrol etmesi ve ayrılması
-Valizin kontrollü patlatılma anı
-Bomba uzmanının incelemelerde bulunması
-Valizden kıyafet çıkması detay
-Polisin yol kapatması
-detaylar

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da unutulan bir valiz, şüpheli olduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Kontrollü şekilde patlatılan valizin içerisinden erkek kıyafetleri çıktı. Olay, bugün saat 15.30 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında meydana geldi. Kavşak yakınlarındaki kaldırım üzerinde bir valiz bulunduğunu gören vatandaşlar, şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olayı haber alan polis ekipleri söz konusu bölgeye gelerek, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli valiz nedeniyle İstanbul Caddesi, üniversite otobüs durakları civarından Otogar Kavşağı'na kadar güvenlik gerekçesiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Emniyet Bomba Uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra valizi kontrol etti. Bomba Uzmanı, gerekli kontrolleri gerçekleştirdikten sonra ‘Kontrollü patlama’ ikazının ardından, valizi güvenli bir şekilde patlattı. Sonrasında yapılan kontrolde, valizin içerisinden erkek kıyafetleri çıktı. Valiz ve kıyafetleri muhafaza altına alan polis, daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Şehit Faruk Kaplan Sanayi Polis Merkezi’ne götürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı