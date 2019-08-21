Şüpheli paketteki patlayıcı madde fünye ile patlatıldı



- Şanlıurfa'da yol kenarında içerisinde patlayıcı olduğu tespit edilen paket güvenlik önlemleri altında fünyeyle patlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun Akabe Polis Hatıra Ormanı'nın yakınında şüpheli paket bulunduğu ihbarı yapılması üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Yol çift yönlü trafiğe kapatılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Çevrede emniyet tedbirleri alındıktan sonra paket, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Pakette patlayıcı madde olduğu tespit edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Patlayıcı maddenin cinsi ve miktarının yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

