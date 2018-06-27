Şüpheli paket paniğe neden oldu

--Bomba imha uzmanının şüpheli pakete müdahale etmesi

--Şüpheli paketin fünye ile imha edilişi



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da bir banka önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Olay, Erzincan’ın Fevzipaşa Caddesi üzerinde Erzincan İl Müftülüğü yakınında bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. Banka önünde bekleyen vatandaşlar, şüpheli bir çanta gördü. Panikle duraktan uzaklaşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen bomba imha ekibi durakta bulunan çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. Yolu tekrar trafiğe açan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

