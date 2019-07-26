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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Şüpheli Paket Emniyeti Alarma geçirdi

Şüpheli Paket Emniyeti Alarma geçirdi

Kaldırımdaki Şüpheli paket.

Polis Şüpheli Paket Fünye Polis Ekipleri 

-Emniyet ekiplerinin yol kesmesi.
-Bomba İmha Ekibi özel ekiplerinin şüpheli paketi patlatması.
-Paket içinden Tarhana ve Salça bidonlarının çıkması.
-Detaylar

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da kaldırım kenarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan paketten tarhana ve salça bidonları çıktı.Olay, Burdur merkez Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenliği sağlamak için yolu trafiğe çift yönlü kapattı. Bomba imha uzmanı şüpheli paket çevresine incelemelerde bulundu. Şüpheli kutunun bantlı olması nedeniyle paket fünye ile patlatıldı. Paketten tarhana ve salça bidonları çıktı. Olay sonrasında kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.
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