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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Şüpheli paket - BİLECİK

Şüpheli paket - BİLECİK

- Şüpheli paketten genel görüntü - Detaylar Bilecik 'te şüpheli paketBİLECİK (AA) - Bilecik 'te otobüs durağında şüpheli görülen elektrik kabloları ve bantla sarılı bir bidonun boş olduğu anlaşıldı. Bilecik - Eskişehir karayolu Atatürk Bulvarı üzerindeki akıllı durakta, elektrik kabloları ve bantla sarılı bir bidon gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, bulvarı yaya ve araç trafiğine kapattı, güvenlik önlemi aldı.Bidonu kontrol eden uzmanlar, boş olduğunu tespit etti.Ekipler, bidonun bu şekilde durağa kim tarafından konulduğunu belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Otobüs Durağı Şüpheli Paket Kamera Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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