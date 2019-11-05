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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Şüpheli oyuncak ayı fünyeyle patlatıldı - KARAMAN Video

Şüpheli oyuncak ayı fünyeyle patlatıldı - KARAMAN Video

- Olay yerine gelen polisler ve polis araçları - Bomba imha uzmanının gelişi - Oyuncağın patlatılma anı Karaman 'da şüpheli oyuncak ayı fünyeyle patlatıldıKARAMAN (AA) - Karaman 'da şüpheli görülen oyuncak ayı bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.Alınan bilgiye göre, Nefise Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'nde bir parkın kenarına bırakılan oyuncak ayıdan şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine gelen polisler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.Özel kıyafetli bomba imha uzmanının incelemesinin ardından fünyeyle patlatılan oyuncak ayı içerisinden herhangi bir materyale rastlanmadı.Bomba imha uzmanlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki güvenlik tedbirleri kaldırıldı.

Oyuncak Ayı Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Bomba Uzmanı Polis Ekipleri 

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