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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şüpheli ölüm - İZMİR Haberi

Şüpheli ölüm - İZMİR Haberi

- İçinde ceset bulunan aracın görüntüleri İzmir 'de şüpheli ölüm - Ödemiş ilçesinde otomobilde ölü bulunan sağlık memurunun çenesinde kurşun izine rastlandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde otomobilde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi yakınlarında 35 ZLB 43 plakalı otomobilde hareketsiz birini fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü koltuğunda bulunan Serdar Kaya'nın (41) öldüğünü tespit etti.Çene altında kurşun izine rastlanan Kaya'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Ödemiş T Tipi Cezaevi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Kaya'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm Jandarma Bild Memur Sağlık Ekipleri 

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