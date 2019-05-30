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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şüpheli, kurye gibi davranan polislerden kaçamadı - MUĞLA Haberi

Şüpheli, kurye gibi davranan polislerden kaçamadı - MUĞLA Haberi

- Şüphelinin adliyeye getirilişiŞüpheli, kurye gibi davranan polislerden kaçamadı - Muğla 'da dolandırıcıların telefonda kendilerini savcı olarak tanıttığı kadından para almaya gelen şüpheli, kurye gibi davranan polislerce yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde dolandırıcıların telefonda kendilerini savcı olarak tanıttığı kadından para almaya gelen zanlı, dikkati çekmemek için kurye gibi davranan polislerce gözaltına alındı.Polise başvuran 72 yaşındaki Y.T, telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişilerin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek bankadaki 150 bin lirasını istediklerini söyledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, dikkati çekmemek için Y.T'nin Tepe Mahallesi'ndeki evinin çevresinde kargo ve pizzacı kuryesi gibi beklemeye başladı.
Y.T'den parayı almaya gelen ve kendisini polis olarak tanıtan H.A. (21), kurye gibi davranan polislerce yakalandı.H.A'nın, telefon dolandırıcılarının Ege ve Akdeniz bölgesinde dolandırdığı mağdurlardan para alan kişi olduğu öne sürüldü.

Argo Polis Akalan Gesi Terör Örgütü 

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