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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
'Şüpheli' diye ihbar edilen çanta, düşüren sahibine ulaştırıldı - KIRKLARELİ

'Şüpheli' diye ihbar edilen çanta, düşüren sahibine ulaştırıldı - KIRKLARELİ

"Şüpheli" diye ihbar edilen çanta, düşüren sahibine ulaştırıldı - KIRKLARELİ - Çantadan detaylar - Polis ekiplerinin gelişi ve çantayı kontrol etmesi - Çantanın sahibi İpek Dengiz'e telefonla ulaşılması - Çantanın Dengiz'e teslim edilmesi"Şüpheli" diye ihbar edilen çanta, düşüren sahibine ulaştırıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde vatandaşların "şüpheli" diye ihbar ettiği çanta, polis ekiplerince yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi.Alınan bilgiye göre, Karaumurbey Caddesi'nde kaldırım üzerinde şüpheli çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.Ekipler, çantanın İpek Dengiz'e ait olduğunu belirledi. Dengiz'e ulaşan polis ekipleri, çantayı sahibine teslim etti.Çantayı düşürdüğü yerde teslim alan Dengiz, çantasını bebek arabasında taşıdığı sırada düşürmüş olabileceğini belirtti.
Polis ekipleri arayana kadar düşürdüğünü de fark etmediğini söyleyen Dengiz, çantanın kendisine ulaştırıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.
Dengiz, polis ekiplerine teşekkür etti.

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