Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şüpheli cisim ihbarı - KOCAELİ

Şüpheli cisim ihbarı - KOCAELİ

- Şüpheli cisim ihbarı - Olay yerinden genel görüntüler - Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları - Cismin konulduğu direğin altından görüntülerŞüpheli cisim ihbarı - Gebze ilçesinde yüksek gerilim hattı direğinin altına bırakılan cisimler polisi alarma geçirdiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde birbirlerine kabloyla bağlı halde yüksek gerilim hattı direğinin ayaklarına bırakılan cisimler polisi alarma geçirdi.Alınan bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Caddesi ile Bankalar Caddesi kesişiminde bulunan yüksek gerilim hattı direğinin ayaklarında birbirine kabloyla bağlı yangın tüpü benzeri cisim gören bir fabrikanın güvenlik personeli, durumu polise bildirdi.İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, enerji nakil hattındaki elektrik kesildi.Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli cisimler uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde polis aracına alındı.Olay yeri inceleme ekipleri, elektrik direğinin çevresinde çalışma yaptı. Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir şüpheli paketten bahsedildi, şu anda ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapıyor. Ekipler şüpheli cisimleri aldılar, herhangi bir durum var mı yok mu incelendikten sonra belli olacak." dedi.

Yüksek Gerilim Hattı Elektrik Direği Şüpheli Paket Yüksek Gerilim Yangın Tüpü 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı