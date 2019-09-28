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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şüpheli çantanın sahibi polis memuru çıktı

Şüpheli çantanın sahibi polis memuru çıktı

Tokat'ta kaldırımda bir ağacın yanında unutulan sırt çantası

Polis Aracı Bomba İmha Uzmanı Polis Memuru Polis Ekipleri Polis Telsizi 

-Polisin çevre güvenliği alması
-Yaşananları görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşlar
-Bomba imha uzmanın çantaya fünye yerleştirmesi
-Çanta patlatılmak üzere iken gelen anonsla iptal edilmesi
-Çanta sahibinin polis olduğunu söylemesi
-Çantanın bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilerek alınması

( TOKAT )- Patlatmaya saniyeler kala, sahibi geldi TOKAT

- Tokat’ta şüpheli sırt çantası fünye ile patlatılmak üzere iken çantanın sahibi olan polis memuru olay yerine geldi. Edinilen bilgiye göre; Gaziosmanpaşa Bulvarında bir otelin karşısında kaldırımda ağacın yanında bulunan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Olayı meraklı gözlerle izleyerek cep telefonları ile görüntülemek isteyenler ise adeta bir birleri ile yarıştı. Bomba imha uzmanı sinyal kesici cihaz jammer kurmasının ardından, çanta üzerine fünye yerleştirdi. Vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılarak, yol trafiğe kapatıldı. Çanta fünye patlatılmak üzere iken polis telsizinden çantanın sahibinin geldiği anons edildi. Çantanın sahibi polis memuru olduğunu söylemesi üzerine bomba imha uzmanı, fünyeyi çanta üzerinden alarak kontrol etti. Polis ekiplerinin incelemenin ardından çanta sahibine teslim etmek üzere polis aracına konuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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