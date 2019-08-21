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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı - İSTANBUL Video

Şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı - İSTANBUL Video

- Bahriye Caddesi üzerindeki otobüs durağı - Bomba imha ekiplerinin sırt çantasını fünye ile patlatması - Sırt çantasından giysi ve boya malzemeleri çıkması - Çevrede güvenlik önlemi alan polislerŞüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda otobüs durağına bırakılan şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı.Kasımpaşa Bahriye Caddesi üzerindeki otobüs durağında sahipsiz sırt çantası görenler durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı.Bomba imha ekiplerinin fünyeyle patlattığı sırt çantasından giysi ve boya malzemeleri çıktı.Ekiplerin incelemesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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