Şüpheli çantadan çocuk malzemesi çıktı - GÜMÜŞHANE
- Şüpheli çantadan çocuk malzemesi çıktı - Olay yerinden ve duraktan detaylar - Ekiplerden ve patlatmadan detaylar - Çantadan detaylar - Trafikten ve duraktan detaylarŞüpheli çantadan çocuk malzemesi çıktıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de fünye ile patlatılan şüpheli çantadan çocuk malzemeleri çıktı.Merkeze bağlı Yeni Mahalle, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önündeki dolmuş durağında bırakılan bir çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli paketin bulunduğu Kazım Karabekir Caddesi'ni ve şehir içi yolu trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.Bomba imha uzmanlarının alınan güvenlik önlemlerinin ardından fünye yardımıyla patlattığı çantadan çocuk oyuncağı ve kıyafetleri çıktığı görüldü. Yaklaşık yarım saat süren bekleyişin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.