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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şüpheli buzdolabı ihbarı yüzleri güldürdü

Şüpheli buzdolabı ihbarı yüzleri güldürdü

Polisin incelemeleri

Buzdolabı Polis Harekete Geç Polis Ekipleri Irak 

-Dolaptan detaylar
-Mahalleli ile röp.

( SİVAS -ÖZEL-HD) SİVAS

- Sivas'ta yol kenarına bırakılan buzdolabı polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı. Olay, saat 22.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi 4 Eylül Ortaokulu önünde meydana geldi. Yol kenarında kapıları kapalı bir halde buzdolabını görenler şüphe üzerine durumu polise ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bir süre buzdolabının sahibini aradı. Ardından herhangi şüpheli bir durum olmadığını düşünen polis ekipleri buzdolabının kapılarını açarak kontrol etti. Yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı. Çevrede bulunan mahalle sakinlerinden Ahmet Öncüler yol kenarına bırakılan buzdolabının ihbar edilmesi durumunun yüzlerini güldürdüğünü belirterek,"Buzdolabının içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle şikayet edilmiş. Ama bu durum çok gülünç bir durum. Baya komik bir olay ve gerek yok böyle şeylere. Bu duruma çok şaşırdım buzdolabını şikayet etmiş mahalleli biride gelip kapağını açıp bakmamış." dedi.

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